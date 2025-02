Schneeschuhwanderin (61) verletzte sich bei Tour am Feuerkogel

Rettungshubschrauber, Bergrettung und Alpinpolizei standen am Dienstagvormittag am Feuerkogel im Einsatz, nachdem sich eine 61-Jährige bei einer Schneeschuhwanderung verletzt hatte. Die Urlauberin aus Deutschland war mit ihrem Lebensgefährten von der Bergstation der Seilbahn zum Alberfeldkogel (1707 m) aufgestiegen. Am Gipfel rutschte die Frau im Schnee aus und verletzte sich dabei so schwer am Kopf und am rechten Arm, dass an einen Abstieg nicht mehr zu denken war.

Per Helikopter ins Spital

Zeugen alarmierten via Alpinnotruf die Einsatzkräfte. Bergretter der Ortsstelle Ebensee und ein Alpinpolizist versorgten die Verletzte an der Unfallstelle. Wegen dichten Nebels konnte sie nicht via Notarzthubschrauber gerettet werden. Weitere Mitglieder der Bergrettung und Alpinpolizei brachten die 61-Jährige zu einem flacheren Teil der Wanderstrecke, wo sie per Skischlitten ins Skigebiet gebracht wurde. Dort wartete bereits der Notarzthubschrauber "Martin 3", der die Verletzte ins Krankenhaus flog.

