Schneelage unterschätzt: Deutsche Touristin von der Katrin gerettet

Zu einem Einsatz auf der 1542 Meter hohen Katrin wurde die Bergrettung am Donnerstagvormittag gerufen: Eine Frau aus Deutschland konnte bei einer Wanderung nicht mehr weiter. Die Touristin war am Morgen von der Talstation der Katrin Seilbahn auf dem markierten Sommerweg in Richtung Gipfel aufgebrochen.

Dabei dürfte sie die Schneelage unterschätzt haben. Mit zunehmender Höhe konnte sie die teils auf Steinen angebrachten Wegmarkierungen nicht mehr finden, kam nur sehr langsam voran und brach wegen der milden Temperaturen immer wieder in den teils hüfthohen Schnee ein.

"Teils beachtliche Schneehöhen"

In einer Seehöhe von etwa 1230 Metern konnte die Frau schließlich nicht mehr weiter und setzte einen Notruf ab. Telefonisch klärten die Bergretter den Standort der erschöpften Wanderin ab und fuhren per geländetauglichem Raupenfahrzeug zum sogenannten "Altweiber-Bankerl" auf. Sie brachten die Frau unverletzt ins Tal.

Die frühlingshaften Temperaturen und die grünen Wiesen im Tal können derzeit trügerisch sein. Auch wenn viele niedrige Gipfel schon aper sind, hält sich der Schnee in gewissen Expositionen weiterhin. "Bitte bedenkt, dass in höheren Lagen, vor allem in nördlicher Richtung, mit teils beachtlichen Schneehöhen zu rechnen ist", so der Appell der Bergretter.

