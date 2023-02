Der Österreichische Schlittenhundesportclub (HSV-ÖSHS) veranstaltet gemeinsam mit der Gemeinde Hintersee im Salzburger Teil des touristischen Salzkammerguts nach dem erfolgreichen Trainingsrennen im Februar des vergangenen Jahres heuer zum ersten Mal ein internationales Hundeschlittenrennen. Mehrere Welt- und Europameister haben bereits genannt und werden mit ihren vierbeinigen Partnern in den jeweiligen Disziplinen an den Start gehen. Bei Schlittenhunderennen erfolgt die Einteilung der Klassen nach Hunderasse und -anzahl. In der Kategorie Skijöring kann bereits mit einem einzigen Hund gestartet werden, erlaubt sind maximal zwei Tiere. Ab zwei Hunden beginnt die Schlittenkategorie, die bis zu zwölf Hunde reicht.

Die Streckenlängen variieren je nach Disziplin und Hundeanzahl zwischen sechs und 18 Kilometern. Die Hunderassen, die in Hintersee zu bewundern sein werden, sind Sibirische Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeden, Grönlandhunde und sogenannte Hounds – ein Mischling aus Jagdhund und Husky. Allesamt zeichnen sie sich durch enorme Kraft, Laufbegeisterung, Bewegungsdrang und nicht zuletzt Kälteresistenz aus.

Die Starts an den beiden Wettkampftagen (Samstag und Sonntag, 11. und 12. Februar) erfolgen ab 10 Uhr.

