Wie die OÖN berichteten, schließen die ÖBB in den Gemeinden Bad Ischl und Ebensee drei Bahnstationen. Ab 8. Dezember bleiben die Züge in Mitterweißenbach nicht mehr stehen, ab 12. Dezember auch in Lahnstein und Langwies nicht mehr. „Die Haltestellen werden aufgelassen, weil es sehr wenig Nachfrage seitens der Fahrgäste gibt“, begründet ÖBB-Sprecher Karl Leitner den Schritt – und verweist darauf, dass parallel zum Zug auch Autobuslinien fahren.