Schlepper in Redlham festgenommen

Um 11:15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen aus Lambach kommenden Pkw mit fünf Insassen. Der 31-jährige Lenker händigte den Beamten einen ukrainischen Reisepass mit einem ungarischen Einreisestempel vom 28. September und einen ukrainischen Führerschein aus. In gebrochenem Deutsch gab er zu verstehen, dass er nur auf der Durchreise sei und den Wagen von einer Wiener Autovermietung gemietet habe. Die vier weiteren Insassen konnten sich weder auf Deutsch noch auf Englisch artikulieren. Sie deuteten lediglich mehrmals an, nach "Allemania" zu wollen und aus Kurdistan zu stammen. Reisedokumente hatten sie keine dabei. Bei den Vernehmungen erhärtete sich der Verdacht auf Schlepperei. Der 31-Jährige wurde festgenommen und in die Welser Justizanstalt eingeliefert. Die vier Migranten wurden an die Welser Fremdenpolizei übergeben.

