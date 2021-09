Schlechter Zustand: B154 bei St. Lorenz wird saniert

Aufgrund des nach vielen Jahren unzureichend gewordenen Straßenzustands der B154 (Mondsee-Straße) wird die Fahrbahn im Gemeindegebiet von St. Lorenz auf einer Länge von knapp drei Kilometern saniert. Das Baulos "IN-Scharfling" mit Gesamtkosten von rund 870.000 Euro sei Teil des Oberösterreich-Plans für die Mobilitätsinfrastruktur und eines von 31 Projekten, die heuer zusätzlich umgesetzt werden, gab Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) bekannt. "Mit der Straßensanierung wird am Montag, 20. September, begonnen, die Fertigstellung ist für den 4. Oktober geplant", präzisiert der Landesrat.

Um die Verkehrseinschränkung so gering wie möglich zu gestalten, werden die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten an der Tragschicht unter Aufrechterhaltung des Durchzugverkehrs in halbseitiger Bauweise und in mehreren Bauetappen erfolgen. Für den Einbau der obenliegenden Asphaltdeckschicht sei allerdings am 1. und 2. Oktober eine zweitägige Totalsperre erforderlich, so Steinkellner.

Für Pkw wurde ein Umleitungskonzept konzipiert, das von St. Gilgen kommende Lenker über die L543 (Kienbergwand-Straße) durch den Kienbergwandtunnel auf die B151 (Attersee-Straße) Richtung Mondsee führt. Von Mondsee und Thalgau kommende Verkehrsteilnehmer führt die Umleitung über die B151 bis zur Kreuzung mit der L543 und durch den Kienbergwandtunnel. Der Schwerverkehr wird großräumig umgeleitet.