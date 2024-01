Schlechter Scherz geht weiter: Wieder demontierte Ortstafeln

Unbekannte Täter stellen die Gemeindeverantwortlichen in Ohlsdorf und Altmünster auf eine Geduldsprobe. Nachdem in der Nacht auf den 3. Jänner zwei Ortstafeln in Neukirchen (Gemeinde Altmünster) und Kleinreith (Gemeinde Ohlsdorf) ausgetauscht wurden, demontierten vermutlich die gleichen Scherzbolde in der Nacht auf Freitag wieder zwei Tafeln. Diesesmal legten sie die Ortsschilder in Gmunden am Ufer des Traunsees ab.