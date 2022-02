Nach mehrjähriger Pause ist es nun gelungen, mit Sebastian Aigner (36) einen neuen Leiter für den Kirchenchor in Vöcklabruck zu finden. "Musik ist ein zentraler Bestandteil in der Liturgie. Ich bin sehr froh, dass wir nun wieder in den Genuss eines Kirchenchors bei unseren Festgottesdiensten kommen können", freut sich Barbara Hofwimmer als leitende Seelsorgerin der katholischen Pfarre Vöcklabruck.