Schlag gegen Tuningszene

In der Nacht auf Sonntag wurde von der Landesverkehrsabteilung und vom Bezirkspolizeikommando Vöcklabruck eine gemeinsame Kontrolle mit Schwerpunkt illegales Fahrzeugtuning, Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogenkonsum durchgeführt. Hauptaugenmerk lag auf der sogenannten Tuningszene. Die technische Überprüfung der Fahrzeuge erfolgte auf dem Gelände des Bauhofes Vöcklabruck durch Amtssachverständige der Verkehrsabteilung. Dabei wurden 51 Fahrzeuge kontrolliert und 21 einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An acht Pkw wurden Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt und die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt musste wegen technischen Mängeln an Fahrzeugen 62 Anzeigen erstattet werden.

Bei 3510 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen, 345 Lenker erwartet wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit eine Anzeige. Die Spitzenwerte lagen bei 118 km/h im Ortsgebiet und 167 km/h im Freilandbereich der B1. Beiden Angehaltenen wurde die Lenkberechtigung sofort abgenommen. Weiters wurde einem Alko- und zwei Suchtgiftlenkern der Führerschein entzogen.