Schlägerei in Asylunterkunft nach Streit über Lärm

Die Syrer und Afghanen aus der Asylunterkunft in Frankenburg waren wegen Lärms in der Nacht in Streit geraten. Den Syrern wurde vorgeworfen, nachts laut zu sein, weshalb sich die Afghanen tagsüber mit Lärm revanchieren würden. Besonders ein Syrer würde in der Nacht "immer wie ein Vogel pfeifen", lautete ein Vorwurf. Der Streit gipfelte schließlich in einer Schlägerei zwischen 40 Beteiligten, bei der drei Personen - zwei Afghanen (23, 29) und ein 23-jähriger Syrer - verletzt wurden.

Ein 19-jähriger Syrer wurde weggewiesen und ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Weil sie erreichen wollten, dass der 19-Jährige wieder zurückkommen darf, versammelten sich auf der Landesstraße vor der Unterkunft etwa 40 Asylwerber zu einer Spontankundgebung. Mit dunkler Kleidung liefen sie in der Dunkelheit auf der stark befahrenen Straße umher. Nachdem die Lage wieder beruhigt war, wurde die Unterkunft von der Polizei verstärkt kontrolliert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.