Am Ende überraschte Gunter Schimpl (ÖVP) sogar seine eigene Partei. Er werde sich im September nicht mehr zur Wahl stellen und sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen, teilte Vorchdorfs Bürgermeister am Montag der Öffentlichkeit schriftlich mit. "Mühseligkeiten des politischen Alltags" würden diesen Schritt "erleichtern", so der 53-Jährige. Als Beispiel führt er "Verzögerungstaktik" bei Bildungs- und Sportprojekten an.