Schiffsführer "high": Segelboot musste auf Traunsee abgeschleppt werden

Sturmwarnung galt am Donnerstag auf dem Traunsee, als am Abend ein Gewitter mit starkem Wind aufzog. Wasserrettung und Polizei begaben sich auf den See, um sicherzustellen, dass niemand in Gefahr war. Gegen 18:10 Uhr bemerkten Einsatzkräfte der Wasserrettung ein Segelboot, das mit einem Flautenschieber (Hilfsmotor) von Altmünster Richtung Gmundner Bucht fuhr.

Passagiere verängstigt

An Bord waren der 39-jährige Schiffsführer und zwei Passagiere. Diese hatten sich aufgrund des starken Wellengangs bereits in eine Kajüte unter Deck geflüchtet und waren laut Polizei sichtlich verängstigt.

Der 39-jährige Gmundner wurde über die Gefahr aufgeklärt, weigerte sich jedoch, das nächste Ufer anzufahren. Schließlich musste das Boot von der Wasserrettung in die Orther Bucht geschleppt werden. Weil sich der Kapitän weiter aggressiv verhielt, wurde die Polizei hinzugezogen. Wegen Verdacht auf Drogenkonsum wurde er im Salzkammergut Klinikum einer klinischen Untersuchung unterzogen. Dort wurde festgestellt, dass der 39 Jährige auf Drogen und übermüdet war. Der Mann muss mit mehreren Anzeigen nach dem Schifffahrtsgesetz und wegen Ordnungsstörung rechnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.