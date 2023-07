Schiff aus dem Ruhrgebiet heißt hier jetzt "Traunstein"

Als „MS Steele“ befuhr das Ausflugsschiff 47 Jahre lang den Baldeneysee in Essen (Nordrhein-Westfahlen). Jetzt ist das 23 Meter lange Schiff, auf dem 150 Passagiere Platz haben auf dem Traunsee unterwegs – und wurde zu diesem Zweck auf „Traunstein“ unbenannt. Zur feierlichen Schiffstaufe konnte Karlheinz Eder, Chef der Traunseeschifffahrt, am Samstag Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Gmundner Rathausplatz begrüßen.

Das 41-Tonnen-Schiff, das über einen barrierefreien Einstieg verfügt, war bereits im Vorjahr über den Rhein-Main-Donau-Kanal nach Oberösterreich gefahren und wurde mit einem Sondertransporter von Linz nach Ebensee gebracht, wo es in der Werft der Traunseeschifffahrt umgebaut und an die hiesigen Bedürfnisse angepasst wurde.

Neben dem Einsatz im Linienverkehr zwischen Gmunden und Ebensee wird die „Traunstein“ auch für Charter- und Sonderfahrten eingesetzt, kündigt die Traunseeschifffahrt an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper