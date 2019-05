Schauspiel-Ikone Helmut Berger feiert 75. Geburtstag in Bad Ischl

In Zusammenarbeit von Helmut Werner Management und der Stadtgemeinde Bad Ischl wird dazu ein vielfältiges Programm, um Leben und Werk des Künstlers zu würdigen, angeboten.

Zahlreiche Gäste – Freundinnen und Freunde, Weggefährten und Künstlerkollegen – haben sich dazu angesagt. Darunter Volkssänger Heino und Ehefrau Hannelore, Robinson-Crusoe-Darsteller Robert Hoffmann, Schauspieler John Moulder-Brown und viele mehr. Am Mittwoch begrüßt um 17 Uhr die Bürgerkapelle Bad Ischl die Gäste vor dem Lehártheater Bad Ischl. Um 17.30 Uhr folgt auf dem Vorplatz des Lehártheaters die Enthüllung einer von Alexander Havel angefertigten Büste, die Helmut Berger in einer seiner Glanzrollen – als Ludwig II. – zeigen wird.

Um 18.30 Uhr findet ein Festakt im Theater zur Verleihung des Kulturehrenzeichens der Stadt Bad Ischl an Helmut Berger statt, der von Star-Geiger Yury Revich auf seiner Stradivari musikalisch gestaltet wird.

Dazu gibt es noch weitere Veranstaltungen, die Helmut Berger und sein Schaffen in den Mittelpunkt rücken: Bereits morgen (Beginn 19 Uhr) wird in Anwesenheit von Helmut Berger im Lehártheater das Buch "Helmut Berger: Ein Leben in Bildern" präsentiert. Dieser prachtvolle Bildband zeigt in eindrucksvollen Fotografien, weshalb zahllose Männer und Frauen den charismatischen Schauspieler bewundern. Berger wird aus seinen Erinnerungen zu den Dreharbeiten von "Ludwig II." (unter anderem in Bad Ischl) erzählen.

Heute und übermorgen zeigt das Lehár-Filmtheater den Film "Helmut Berger, meine Mutter und ich". Beginn ist jeweils 20 Uhr.