Scharnsteiner Gemeinderat stoppt Siedlungsprojekt

Die Gemeinderatsmehrheit von SPÖ, FPÖ und Grünen widmete 14.000 Quadratmeter Bauland zurück in Grünland und verhinderte damit die Errichtung von 13 Einfamilienhäusern im Ortsteil "In der Lahn". Die ÖVP stimmte geschlossen gegen die Rückwidmung. Erst im Vorjahr hatte sie gemeinsam mit den Freiheitlichen die Widmung in Bauland beschlossen.