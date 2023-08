Scharnsteiner Bürgerinitiative fordert die Einstellung der Bauarbeiten

Die Ortsdurchfahrt (B120) in Scharnstein wird erneuert – was zu Belastungen führt.

Nach einem zweiwöchigen Betriebsurlaub gehen die Bauarbeiten an der Scharnsteiner Ortsdurchfahrt (B120) jetzt wieder los. Das Großprojekt (Erneuerung der Ortsdurchfahrt / Ortskern-Neugestaltung) zerrt an den Nerven der Bevölkerung. Und es regt sich Widerstand: Die im April gegründete Bürgerinitiative „Pro Scharnstein“ schickt diese Woche eine Postwurfsendung an alle 1650 Haushalte in der Gemeinde.