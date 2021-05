Scharnsteiner Brüderduo schreibt die Geschichte im Zehnkampf völlig neu

Der Zehnkampf gilt ob seiner Vielfalt (100-Meter-Sprint, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung und 400 Meter am ersten Tag – 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500 Meter am zweiten Tag) als die Königsdisziplin der Leichtathletik. Seit den V. Olympischen Spielen 1912 in Stockholm ist der Zehnkampf im olympischen Programm enthalten und seither nicht davon wegzudenken.