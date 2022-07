Scharnstein rückt der Erneuerung seines Ortskerns ein großes Stück näher

Die Almtalgemeinde verpasst sich ein neues Gesicht und ist dabei am Donnerstag einen bedeutenden Schritt weitergekommen. Der Bevölkerung wurde am Abend in der Musikschule der Sieger des Architekturwettbewerbs präsentiert. Es handelt sich um eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem Gmundner Architekten August Hinterwirth und der Linzer Landschaftsarchitektin Heidelinde Holzinger.

Pavillon auf Säulen

Ihr Entwurf sieht zwei überdachte Bushaltestellen bei der Zufahrt zum Kirchenplatz vor. Dahinter entsteht ein überdachter Pavillon auf Säulen, in dem Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden können. Die Parkplatzfläche dahinter wird mit konturierten Betonplatten belegt, die dem Platz nicht nur ein Muster geben, sondern Autofahrern signalisieren, dass sie sich hier nicht auf einer Straße befinden. Der Platz kann durch ausfahrbare Poller für Veranstaltungen (Bauernmarkt, Sommerkino, Konzerte usw.) jederzeit abgesperrt werden.

Der Baumbestand wird sich verdoppeln, außerdem ist daran gedacht, auf der Wiese hinter der Mittelschule ("Fuchsleiten") einen parkähnlichen Diversitätsgarten anzulegen.

Insgesamt zehn Büros hatten Projekte eingereicht. Die Auswahl traf eine elfköpfige Jury, in der neben Fachexperten Vertreter aller Fraktionen, die Landesstraßenbaudirektion, die Pfarre und Vertreter des Agenda-21-Prozesses saßen. Das Gremium traf seine Entscheidung einstimmig.

Obwohl die Bauarbeiten erst nach dem Kulturhauptstadtjahr 2024 beginnen werden, drängte die Zeit. Der Grund: In Scharnstein wird heuer und nächstes Jahr die Ortsdurchfahrt erneuert, und ihre Gestaltung hängt auch von den Plänen der Ortskernerneuerung ab.

Der Gemeinderat muss die Vergabe der Planung an Hinterwirth/Holzinger nun noch formal beschließen. Danach beginnt die Arbeitsgemeinschaft mit der vertieften Planung.

Der Juryvorsitzende, der Architekt Franz Maul, lobte die Vorbereitungsarbeiten durch die Agenda-21-Arbeitsgruppe und sprach von einem "Meilenstein" für Scharnstein. Bürgermeister Rudolf Raffelsberger äußert sich ebenfalls zufrieden: "Ich bin überzeugt, dass wir unser Scharnstein attraktiv gestalten werden und die Aufenthaltsqualität damit wesentlich steigern können."