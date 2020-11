Scharnstein fördert den Umstieg auf Stoffwindeln

Seit Beginn des Jahres spart die Scharnsteiner Bevölkerung Müll. Die Idee dazu hatte das Ehepaar Michaela Maix-Manahl und Stefan Manahl. Ziel ist es, das Müllaufkommen in der Gemeinde zu reduzieren und ein nachhaltiges Konsumverhalten zu entwickeln. Die Ersparnis bei den Entsorgungskosten soll Klimaschutzprojekten in der Region zugutekommen. Zahlreiche Betriebe in der Almtalgemeinde haben sich der Initiative angeschlossen.

Die Marktgemeinde Scharnstein trägt die Idee wesentlich mit und unterstützt deshalb jetzt Kleinkind-Eltern, die auf Stoffwindeln umsteigen. Wenn sie zwei Jahre lang auf eine Windeltonne verzichten, erhalten sie einen Stoffwindelgutschein im Wert von 250 Euro. "Mit jedem Kind, das mit Stoffwindeln gewickelt wird, kann rund eine Tonne an Restmüll eingespart werden", sagt Michaela Maix-Manahl. "Bezogen auf ganz Scharnstein sind das bis zu 100 Tonnen Müll pro Jahr."

Die pfiffige Scharnsteiner Müllvermeidungsinitiative erzielte übrigens vor wenigen Tagen den dritten Platz beim Allianz-Umweltpreis und setzte sich dabei gegen etliche hochkarätige Mitbewerber durch.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at