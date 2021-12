Scharnstein erhält ab 2022 eine neue Ortsdurchfahrt

Momentan geben die B120 und die am Straßenrand geparkten Autos ein eher trostloses Bild ab.

Doch das soll sich im Rahmen einer Generalsanierung ab 2022 ändern. In Scharnstein entwickelte bei einem Bürgerbeteiligungsprozess eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik ein Konzept für eine neue Ortsdurchfahrt. Dieses sieht unter anderem einen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Pettenbach und einen Gehweg in Fahrtrichtung Gmunden vor. Weiters wird ein Multifunktionsstreifen mit Pflanztrögen in der Mitte der Straße angelegt, und auch Parkplätze werden neu organisiert.

Die Arbeiten finden in zwei Etappen 2022 und 2023 statt. Von den 2,8 Millionen Euro Baukosten übernimmt die Landesstraßenverwaltung 1,8 Millionen.