Scharnstein: 15-jähriger Drogenlenker flüchtete vor Polizei

Mehrmals gegen das Gesetz verstoßen hat am Dienstag ein 15-jähriger Bursche aus Scharnstein: Der Jugendliche hatte Drogen konsumiert, das getunte Moped seines Freundes gestohlen, und lieferte sich damit eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der Grund für seine Flucht: Er besitzt keinen Führerschein.

Gegen 18 Uhr waren die Beamten auf den Mopedfahrer aufmerksam geworden. Als sie versuchten, den Burschen anzuhalten, erhöhte er sein Tempo und fuhr mit dem Moped zu einem Feldweg. Dort warf er das gestohlene Gefährt über eine Hecke, lief davon und versteckte sich im Wald. Die Polizisten konnten ihn vorerst nicht auffinden, weshalb der 15-Jährige nach Hause ging um sich umzuziehen.

Die Polizisten stellten unterdessen das Moped sicher. Kurz darauf ging ein Notruf ein. "Ein 15-Jähriger zeigte an, dass sein gleichaltriger Freund sein Moped gestohlen habe", teilte die Exekutive am Mittwoch mit. So konnte der Flüchtige, der laut Drogenschnelltest nicht fahrtauglich war, ausgeforscht werden. Der 15-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

