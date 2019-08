Schaltkasten in Brand: Nächtliche Gefahr gebannt

Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Grimpsstraße hatten Brandgeruch wahrgenommen und Alarm geschlagen. Ursprünglich fiel der Verdacht auf eine Wohnung im Dachgeschoß des Hauses. Nach kurzer Überprüfung konnte Entwarnung gegeben werden. Die Feuerwehr überprüfte aber auch die restlichen Gebäudeteile und wurde schnell fündig: Ein im Obergeschoß befindlicher Schaltkasten war in Brand geraten und hätte bei Nichtentdeckung zu einer massiven Gefährdung der Hausbewohner geführt. Mit einem örtlichen Elektrounternehmen und der Energie AG konnte die Gefahr beseitigt und die Stromversorgung für die Bewohner noch in der gleichen Nacht sichergestellt werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Laakirchen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.