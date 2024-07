Sattelzug auf A1 bei Oberwang in Vollbrand: Kilometerlanger Stau

Mit Verkehrsbehinderungen mussten Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Westautobahn zwischen Oberwang und Sankt Georgen im Attergau rechnen: Gegen 14:10 Uhr war auf der Fahrbahn in Richtung Wien ein Lastwagen in Brand geraten. Der Lkw-Lenker reagierte geistesgegenwärtig, lenkte sein Schwerfahrzeug auf den Pannenstreifen und koppelte die Zugmaschine ab.

Als die Feuerwehren Oberwang und Innerschwand eintrafen, stand der Sattelauflieger bereits in Vollbrand, dichter Rauch stieg auf. Laut Einsatzleiter Thomas Höllnsteiner hatte ein Reifenbrand auf den mit gepressten Altkarton beladenen Sattelauflieger übergegriffen. Um genügend Löschwasser zu haben, wurden die Feuerwehren aus Sankt Georgen im Attergau und Mondsee mit Tanklöschfahrzeugen nachalarmiert. Etwa 80 Feuerwehrleute standen bei Temperaturen von rund 30 Grad stundenlang im Einsatz.

Kilometerlanger Stau

Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand unter schwerem Atemschutz mit Wasser und Löschschaum. Durch den raschen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf Lärmschutzwände und die Autobahnböschung verhindert werden. Gegen 17 Uhr waren weiterhin vier Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten und dem Entladen des Lastwagens beschäftigt. In Fahrtrichtung Linz waren im Bereich der Unfallstelle der Pannenstreifen und der erste Fahrstreifen gesperrt, der Stau reichte rund sechs Kilometer zurück.

Einsatz im Mühlviertel

Auch auf der S10 im Mühlviertel standen die Feuerwehren am Dienstag im Einsatz, nachdem ein Pkw bei der Fahrt im Tunnel Götschka zu brennen begonnen hatte. Der Lenkerin war es noch gelungen, den Wagen auf einer Freifläche nach dem Südportal abzustellen. Wenig später stand das Fahrzeug in Vollbrand.

