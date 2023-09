Sanierung oder Neubau: Das ist bei der Bade Oase Lenzing derzeit die Frage

Für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist aktuell die Bade Oase in Lenzing. Für Schulklassen macht das Hallenbad jedoch eine Ausnahme. Grund für die Schließung sind Überlegungen, die Anfang der 1970er-Jahre eröffnete beliebte Freizeiteinrichtung entweder zu sanieren oder – was ein Großteil der Gemeindeverantwortlichen präferiert – gänzlich neu zu errichten.

"Wir versuchen mit aller Vehemenz, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, sodass wir den Kindern in den Volksschulklassen das Schwimmen beibringen können", sagt Lenzings Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber (SP). "Das betrifft nicht nur unsere Gemeinde, sondern da geht es bezirksweit fast bis ins Salzburgerische. Zusätzlich wollen wir Vereinen, etwa Schwimmklubs, oder der Wasserrettung ermöglichen, das Bad an einem Samstag- oder Sonntagvormittag zu besuchen." Für die breite Öffentlichkeit sei dies allerdings derzeit nicht möglich. Es scheitere auch an der Verpflichtung eines zusätzlichen Bademeisters. Denn mit nur einem Bediensteten könne man gerade einmal den Vormittag abdecken, aber nicht den Nachmittag und den Abend.

Gegenüberstellung Alt–Neu

Die Marktgemeinde stehe vor der Frage Sanierung oder Neubau. Erstere Option koste an die acht Millionen Euro, sagt Vogtenhuber. "Ein Neubau ist natürlich teurer. Da laufen derzeit Untersuchungen, wo wir genaue Preiskalkulationen durchführen." Ein Argument seien die Energiekosten, die man im Falle einer Neuerrichtung dank Solar- und PV-Anlagen vergleichsweise gering halten könne: "Man muss das Neue dem Alten gegenüberstellen. Das alte Hallenbad ist nicht mehr auf dem neuesten Stand und wäre mit herkömmlichen Fernwärmetechniken zu heizen. Sonnenenergie ist halt doch wesentlich billiger." Mit einer vergleichenden Kostenaufstellung wolle man noch einmal beim Land OÖ vorstellig werden, wo man bezüglich Neubau bis dato etwas reserviert reagiert.

Interessierte, die sich als Bademeister bewerben möchten, mögen dies bei der Personalabteilung der Marktgemeinde Lenzing tun.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Lenzing Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.