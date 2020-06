Sanierung der Traunbrücke geht schneller als geplant

Seit einem Monat ist die Traunbrücke der Gmundner Nordumfahrung (B120) wegen ihrer Generalsanierung nur in eine Fahrtrichtung befahrbar, was lange Staus in Gmundens Innenstadt auslöst. Wer die Stadt zu Stoßzeiten mit dem Auto in Ost-West-Richtung durchquert, muss dafür eine halbe Stunde in Kauf nehmen. Aber auch in Ohlsdorf nahm die Verkehrsbelastung empfindlich zu.

Laut den ursprünglichen Planungen sollte die Nordumfahrungsbrücke ab 5. Juli (mit Beginn der Urlaubszeit) wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Die Sanierungsarbeiten hätten danach noch bis 23. Oktober gedauert. Doch dann kamen Covid-19 und der Lockdown, der die Bauarbeiten um vier Wochen verzögerte. Die Verantwortlichen mussten deshalb davon ausgehen, dass die Baustelle erst Ende November fertig ist.

Doch jetzt geht alles viel schneller als geplant, denn die 40 Jahre alte Brücke über die Traun ist in einem deutlich besseren Zustand, als die Experten gedacht hatten. "Die gut organisierte Bauabwicklung und der gute Erhaltungszustand der Brücke machen es möglich, die Bauarbeiten bereits Ende Juli komplett abzuschließen", sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner. Die Sperre in eine Fahrtrichtung und damit die Staus in Gmunden werden allerdings ebenso lange dauern.

Am Ende ist das Straßenstück aber nicht nur saniert, sondern wird auch aufgewertet. Bei der Auffahrt am westlichen Traunufer entsteht ein Beschleunigungsstreifen, den Ohlsdorfer Anrainer schon seit langem fordern. Außerdem entsteht auf der Brücke endlich auch ein Radweg. (ebra)

