Sanierung der Gmundner Villa Satori abgeschlossen

Nach insgesamt elf Monaten Bauzeit konnte die Revitalisierung der Villa Satori in Gmunden abgeschlossen werden. Das Gebäude in der Nähe des Krankenhauses stand seit einigen Jahren leer. Die geschichtsträchtige Villa wurde im Zuge ihrer Revitalisierung durch das Welser Unternehmen Trio Development in ein modernes, barrierefreies Mehrparteienhaus umgebaut. Geschaffen wurden in der Satoristraße 73 sieben Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 54 und 132 Quadratmetern.

"Dieses einzigartige Wohngebäude befindet sich in ruhiger Lage in einem Villenviertel, wo man heutzutage keine Grundstücke mehr bekommt", sagt Trio-Geschäftsführer Wolfgang Mairhofer und ergänzt: "Ein Highlight des Hauses sind sicherlich die großzügigen Balkons und Terrassen mit diesem wunderbaren Ausblick. Durch den Einbau eines Lifts sind nun sämtliche Wohnungen nach den modernsten Standards barrierefrei errichtet."

Die sieben Wohneinheiten in der Villa Satori seien auf vier Ebenen verteilt und würden einen traumhaften, unverbaubaren Blick auf Traunsee und Traunstein bieten, so Mairhofer.

Um das Haus auch energietechnisch auf den neuesten Stand zu bringen, wurde ein neuer Vollwärmeschutz angebracht. Als Pkw-Abstellplätze wurden Carports und einige Freiparkplätze errichtet. Für alle Wohnungen wurden übrigens bereits Eigentümer gefunden. (gs)