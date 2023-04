Samariterbund Bad Ischl feierte gleich doppelt

Seine Aufgabe war der Transport von Menschen mit Beeinträchtigungen. Heute hat der Samariterbund Bad Ischl zwei Außenstellen in Traun und Wels, 148 Fahrzeuge und 270 Mitarbeiter und fährt auch für Essen auf Rädern.

Außerdem errichtete und betreibt die Organisation zwei Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Ebensee und Bad Ischl. Und mit der Eröffnung einer betreubaren Wohnanlage in der Ischler Grazer Straße wurde jetzt die erste Wohnform für Senioren in das Tätigkeitsfeld des Arbeiter-Samariter-Bunds Bad Ischl aufgenommen. Der Spatenstich wurde dieser Tage mit prominenten Festgästen gefeiert – gleichzeitig mit dem 50-jährigen Jubiläum.

