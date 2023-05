Salzkammergut-Wetterbilanz: Mai war etwas kühler und trockener

Pünktlich zu jedem Monatswechsel legt uns der Meteorologe Christian Brandstätter, Chef der in Seewalchen ansässigen METEO-data GmbH, eine Wetterbilanz für das Salzkammergut vor – so auch für den gestern zu Ende gegangenen Mai. Dieser sei mit einer mittleren Temperatur von 13,3 Grad verglichen mit dem langjährigen Mittel (1991 bis 2020) etwas zu kühl ausgefallen, berichtet Brandstätter. Erst in den letzten zwölf Tagen habe sich sonniges, teils frühsommerliches Wetter durchgesetzt.

„In der Tat betrug die mittlere Temperatur im Mai des vergangenen Jahres 15,6 Grad, war also über zwei Grad wärmer als dieses Jahr“, rechnet der Wetterkundler vor. „Dennoch war der Mai heuer in Bezug zu den letzten 30 Jahren durchschnittlich.“ Da in der zweiten Monatshälfte kaum Niederschläge zu verzeichnen waren, sei der Wonnemonat auch etwas zu trocken gewesen. Mit einer Monatsmenge von 110,8 Millimetern wurde in Seewalchen das Monatssoll lediglich zu 90 Prozent erfüllt. Am meisten regnete es hier am 17. Mai mit knapp 20 Millimetern.

Brandstätters Prognose: „Die nächsten Tage wird es erst einmal sonnig und trocken weitergehen.“

