Salzkammergut-Tourismus im Jahre 1815: Wenn einer eine Reise tut …

Die Gegenwart scheint derzeit trostlos, ja brandgefährlich. Vielleicht tut gerade in Zeiten wie diesen ein Blick in die Vergangenheit gut. Der an Historik interessierte und einst Geschichte studierende Vorchdorfer Walter Kofler stellte den OÖN eine spannende, interessante Schilderung zur Verfügung, die sich um den frühen Tourismus im Salzkammergut dreht.