Salzkammergut-Klinikum ist bald auch ein Kraftwerk

Auf den Dächern des Salzkammergut-Klinikums in Vöcklabruck und Gmunden werden im November große Photovoltaikanlagen errichtet. In Vöcklabruck entsteht eine 403 Quadratmeter große Modulfläche, die jährlich 84.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das Sonnenkraftwerk in Gmunden wird mehr als doppelt so groß sein und 180.000 Kilowattstunden liefern. (Am Standort Bad Ischl gibt es bereits eine Photovoltaikanlage.)

Die neuen Sonnenkraftwerke sind das Produkt einer Kooperation zwischen der OÖ Gesundheitsholding (OÖG) und der Energie AG. Letztere errichtet und wartet die Photovoltaikanlagen. Die OÖG wiederum pachtet sie über eine Laufzeit von 20 Jahren und übernimmt sie danach selbst.

Aus Sicht der OÖG und der Energie AG ergeben sich viele Vorteile aus dem Projekt: Die Krankenhäuser können dank des Sonnenstroms den Verbrauchsanteil fossil erzeugter Energie reduzieren und verbessern damit ihre CO2-Bilanzen. Die OÖG kann zugleich die Stromkosten senken. Und weil 100 Prozent des erzeugten Ökostroms von den beiden Krankenhäusern selbst verbraucht werden, wird das Stromnetz der Energie AG entlastet.

"Wir wollen die Sonnenstromproduktion in Oberösterreich bis 2030 verzehnfachen", sagt Energie-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). "Die Anlagen auf den Krankenhausdächern sind dafür ein wichtiger Impuls."

In Krankenhäusern gelten bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen besonders hohe Standards, weil Störeinflüsse auf das hausinterne Stromnetz und damit auf sensible medizinische Geräte unbedingt vermieden werden müssen.