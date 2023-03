Salzkammergut-Fußball-Unterhaus startet in die Frühjahrsmeisterschaft

Am vergangenen Wochenende erfolgte der Ankick in Regionalliga, OÖ-Liga und Landesliga, ab 17. März rollt das runde Leder auch wieder in Bezirksliga, 1. Klasse und 2. Klasse und damit im gesamten oö. Fußball-Unterhaus. Regionalliga Mitte: Vöcklamarkt überwinterte auf Platz zwölf und möchte den Anschluss ans Tabellenmittelfeld finden. Im Heimspiel gegen Treibach siegte Vöcklamarkt am 3. März unter einem neuen Vereinssponsor mit 1:0 über die Gäste. Den entscheidenden Treffer erzielte Marius