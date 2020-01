Salzkammergut-Athleten räumten Medaillen ab

Erfolgserlebnisse feierten die Aktiven des ASVÖ NordicSkiteam Salzkammergut bei diversen Bewerben. Skispringer Max Steiner aus Ebensee konnte nach langer Durststrecke seine Trainingsleistungen auch im Wettkampf beweisen und siegte beim FIS-Cup in Zakopane. Am zweiten Wettkampftag bestätigte er seine Leistung mit einem zweiten Platz. Kombinierer Nikolaus Mair kam nach mehr als einmonatiger krankheitsbedingter Wettkampfpause zurück: Am ersten Bewerbstag des Jugend-Austriacups in Saalfelden wurde er im 10-Kilometer-Langlauf Siebenter und holte sich am zweiten Tag in der Nordischen Kombination den Sieg.

Souverän zeigte sich Sigrun Kleinrath aus Altmünster, die in Saalfelden an beiden Bewerbstagen ebenfalls in der Nordischen Kombination gewann. Spezialspringerin Lis Raudaschl aus St. Wolfgang wurde zweimal Dritte.

Ein Comeback feierte auch NTS-Trainer Daniel Keil, der sich nach langer Zeit wieder einer Skisprungkonkurrenz stellte, indem er an der Masters-WM in Seefeld (Tirol) teilnahm und dabei Silber auf der Kleinschanze, Silber auf der Normalschanze und Gold in der Kombination eroberte.