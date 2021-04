"Salzkammergut 2024" tourt wieder durch die Region

Nach einer kurzen Pause ist die Kulturhauptstadt wieder auf Tournee. Das mobile Studio steht morgen in Gmunden am Wochenmarkt und zieht in den Tagen danach von Gemeinde zu Gemeinde. Das Team von "Salzkammergut 2024" informiert alle Interessierten über die Pläne für das Kulturhauptstadtjahr und den Stand der Vorbereitungen. Informationen gibt es auch darüber, was die Bevölkerungen in ihren Gemeinden vom Großereignis in drei Jahren zu erwarten haben.

An allen Stationen sind Personen aus den Bereichen Programm, Management und Kommunikation vor Ort dabei, die gerne auf alle individuellen Fragen eingehen. Von allgemeinen Informationen bis hin zu detailreichen Diskussionen ist alles erwünscht. Das Team der Kulturhauptstadt freut sich dabei auch über Anregungen. Und nicht zuletzt ist es für die Organisatoren auch wichtig, die Sichtweisen der Bevölkerung kennenzulernen.

Die Verantwortlichen hoffen, dass möglichst viele Menschen diese Möglichkeit zur Begegnung wahrnehmen. Sicherheitsbedenken muss niemand haben. Gesundheitliche Vorkehrungen werden vor Ort konsequent umgesetzt, so können alle in sicheren Austausch treten.

Wer keine Zeit hat, vorbeizuschauen, ist eingeladen, in die Nachbargemeinde oder zu einem anderen der insgesamt 16 Tour-Stopps bis zum 15. Mai zu kommen. Die Auswahl ist groß. Zusätzlich können alle, die Botschaften transportieren wollen, das mobile Studio nutzen, um Kurzvideos aufzunehmen.

Die nächsten Stationen

Gmunden am Dienstag, 9 bis 16 Uhr, auf dem Rathausplatz

Altmünster am Mittwoch, 10 bis 13 Uhr, auf dem Gemeindeplatz

Traunkirchen am Mittwoch, 15 bis 18 Uhr, beim Kriegerdenkmal

Steinbach a. Attersee am Donnerstag, 10 bis 13 Uhr, im Dorfzentrum

Unterach a. Attersee am Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, am Hauptplatz