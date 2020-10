Salzkammergütler geehrt

Im Linzer Landhaus überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer hohe Kulturauszeichnungen an 18 verdiente Personen, darunter vier Salzkammergütler. Die Goldene Kulturmedaille des Landes erhielt Thomas Nussbaumer aus Bad Ischl, Verfasser einer Salinengeschichte Oberösterreichs und Betreuer der Salinenbibliothek Ebensee. Mit dem Kulturehrenzeichen des Landes in Silber wurde Katarina Barton aus Ebensee, Büroleiterin Kulturverein Kino Ebensee und Mitarbeiterin des Zeitgeschichte-Museums und der KZ-Gedenkstätte Ebensee, ausgezeichnet. Die Silberne Kulturmedaille ging an den Pinsdorfer Kapellmeister Hannes Doblmair und an den Gmundner Turnverein-Obmann Gernot Gföllner.

