Salzkammergütler auf Trekkingtouren im Himalaya

Alpinisten aus dem Salzkammergut sind heute Abend in einer Spezialausgabe der TV-Serie "Land der Berge" (ORF III, 21.05 Uhr) auf Trekkingabenteuer im Himalaya zu sehen.

Der höchste Gebirgszug der Welt zog lange Zeit nur Extrembergsteiger und Gipfelstürmer an. Triumphe und Tragödien auf den Achttausendern machten das einstige Königreich Nepal in aller Welt bekannt.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich am Fuß der Eisriesen jedoch der Trekking-Tourismus, bei dem es nicht um Höchstleistungen geht, sondern um das Erleben einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Und das Trekking lockt immer mehr Alpinisten an.

Die Dokumentation zeigt drei der schönsten Trekkingtouren zwischen Schneegipfeln, Yaks und buddhistischen Klöstern im Annapurnagebiet, Mount Everest Nationalpark und rund um den Manaslu. Die schwierigen und anstrengenden Dreharbeiten zogen sich über Monate hinweg.