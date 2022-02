Salinen drosseln die Produktion

Die Salinen Austria AG hat wegen der hohen Strom- und Erdgaspreise seit Dezember ihre Produktion um 15 Prozent gedrosselt. "Das wird wahrscheinlich noch das ganze Jahr dauern", sagt Vorstandsvorsitzender Peter Untersperger. Die Strompreise seien seit Herbst um 400 bis 500 Prozent gestiegen, erklärte er. Das mache die Produktion von Salz unwirtschaftlich.

Untersperger fordert von der Regierung ein sofortiges Handeln bei den Steuern auf Energie. Er sieht ein Standortproblem für die gesamte energieintensive Industrie, wenn die Politik nicht reagiere.

Derzeit produzieren die Salinen in Ebensee im Bereich verpackter Ware nur auf Auftrag. Außerdem hat das Unternehmen im Jänner die Salzpreise erhöht. Im März und Juni sollen weitere Preissprünge kommen. Beim Wintersalz könne man die gestiegenen Kosten teilweise wegen der Langfristverträge nicht weitergeben.

Nach einem Rekordjahr mit einem Gewinn vor Steuern von 9,1 Millionen Euro rechnet Untersperger im laufenden Geschäftsjahr fix mit einem Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Dennoch wollen die Salinen an ihrem Expansionskurs und an ihren Ausbauplänen festhalten. In Ebensee soll heuer ein Trocknungsgebäude für 30 Millionen Euro in Betrieb gehen.