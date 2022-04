Saisonbeginn für viele Attraktionen

An diesem Wochenende öffnen viele Ausflugsziele im Salzkammergut wieder ihre Pforten.

In St. Wolfgang bringt ab Samstag die Schafbergbahn Menschen wieder auf die Bergspitze auf 1783 Meter.

In Obertraun geht am Samstag die Krippenstein-Seilbahn in den Sommerbetrieb, und gleichzeitig ist die Rieseneishöhle wieder zugänglich. (Die Mammuthöhle wird am 14. Mai geöffnet.)

Saisoneröffnung ist am Sonntag auch im historischen Lokpark Ampflwang. Damit fährt auch wieder die Museumsbahn Ampflwang-Timelkam.

Am Taferlklaussee in Altmünster öffnet schließlich am Sonntag die Taferlklausstube wieder. Ab 14. Mai gibt es dort wieder regelmäßige Sommerkonzerte.