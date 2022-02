Saisonauftakt für Beachvolleyballer im Schnee

Als amtierender Staatsmeister an der Seite von Moritz Kindl und Mathias Seiser will Schnetzer gleich beim ersten Wettkampf um die Medaillen mitkämpfen. "Es geht auch um wichtige Punkte für Großevents wie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften in diesem Jahr", sagt der 32-Jährige, dessen Stammpartner Lorenz Petutschnig sich zeitgleich zielstrebig auf die Beachvolleyball-Saison vorbereitet und die Turniere im Schnee auslassen wird.

Im Anschluss an den Bewerb in der Ukraine geht es für Schnetzer auf die Kanareninsel Fuerteventura, wo ein Trainingslager im Sand auf dem Programm steht. Es folgen zwei weitere European-Snow-Volleyball-Events Ende März in der Türkei und in Wagrain, ehe sich der Fokus wieder auf Beachvolleyball richtet. Schnetzer: "Ich freue mich mega auf den ersten Wettkampf 2022 und will von Beginn an alles reinlegen. Die harte Arbeit im Kraftbereich und am Ball im Olympiazentrum von Klagenfurt hat richtig Spaß gemacht, jetzt heißt es, diese Dinge umzusetzen."