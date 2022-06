Sachkunde hautnah: Volksschüler durften "ums Leben" würfeln

Auf eine kleine Schultournee begab sich eine Abordnung des "Frankenburger Würfelspiels". In einer dramatisch dargebotenen Kurzaufführung im Pfarrsaal wurde den 3. und 4. Klassen der Volksschule Frankenburg eindringlich veranschaulicht, was vor kurzem im Sachkunde-Unterricht durchgenommen wurde: das traurigste Kapitel in der Geschichte der Marktgemeinde, als im Jahr 1625 aufständische Bauern um ihr Leben würfeln mussten.

Eine Ahnung davon, wie schrecklich so ein Spiel um Leben und Tod ist, bekamen jene Schüler, die vom Henker und seinen Knechten zum Würfeln auf die Bühne beordert wurden. Anschließend wurden auch die Volksschule und die Mittelschule in Vöcklamarkt mit Kurzaufführungen bedacht. Schüler und Lehrer aller drei Schulen zeigten sich von der Intensität der Darbietungen tief beeindruckt und wurden von den Würfelspielern mit Freikarten für die "echten" Aufführungen beschenkt.

Die Würfelspielgemeinde hat heuer im Sommer zwei Ferialjobs zu vergeben. Schüler und Studenten, die zeitlich flexibel und auch technikinteressiert sind, können sich unter michael.neudorfer@wuerfelspiel.at bewerben.