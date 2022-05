Unbekannte plünderten Opferstock: Polizei bittet um Hinweise

Drei Wegleuchten vor der evangelischen Kirche in Vöcklabruck haben bislang Unbekannte am Freitagnachmittag beschädigt. Den Erhebungen zufolge muss sich die Tag zwischen 14 und 18 Uhr zugetragen haben. Die Täter traten die Leuchten um und rissen sie aus der Bodenverankerung. Des weiteren zerstreuten sie im gesamten Kircheninneren Zettel, Broschüren, Infoblätter sowie Gebetsbücher, demolierten ein Mikrophon und brachen den Opferstock auf, aus dem sie Geld stahlen. Selbst an der Orgel machten sich die Vandalen zu schaffen, diese sei jedoch laut Polizei nicht beschädigt worden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Die Polizei Vöcklabruck bittet um Hinweise unter Tel. 059133 / 4160.