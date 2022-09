Russin gibt Tanzunterricht für ukrainische Kinder

Die russische Profitänzerin Maria Emrich, ihres Zeichens Weltmeisterin 2006 in zehn Tänzen Standard und Latein und später auch als internationale Wertungsrichterin bei Weltmeisterschaften im Einsatz, bietet ab sofort Tanzkurse für ukrainische Kinder in Vöcklabruck an.

Die 35-Jährige lebt seit mehr als zehn Jahren in Österreich und unterrichtet als Trainerin beim Union Tanzsportclub Linz Leistungspaare und Spitzensportler als Vorbereitung auf große Turniere. Nun bietet sie in ihrer Freizeit Tanzkurse für ukrainische Kinder in Vöcklabruck an, und zwar einen Kurs für Kinder von drei bis fünf Jahren und einen zweiten für Sechs- bis Achtjährige.

Maria Emrich, selber Mutter von zwei Kindern, möchte kleinen Geflüchteten beim Ankommen in einer fremden Umgebung unter die Arme greifen. "Die Kinder stehen im Mittelpunkt und mir ist es sehr wichtig, dass sie sich nicht verloren fühlen. Außerdem fördert Tanzen die geistige und körperliche Entwicklung und es macht selbstbewusst." Anmeldungen unter emrich.linz@gmail.com