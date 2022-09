Rund um den Altausseer See wandern, lauschen und genießen

Zu echter, unverfälschter Volksmusik, dargeboten mit Leidenschaft, gibt es kulinarische Schmankerl, guten steirischen Wein, geselliges Beisammensein, und das alles in der grandiosen Atmosphäre von Loser, See und Trisselwand – musikalisch untermalt unter anderem von der Ausseer Bradlmusi, der Altbadseer Musi, der Grundlseer Geigenmusi, der Volkstanzgruppe Altaussee, dem Galler Trio oder dem Lupitscher Bläserquartett. Um 13 Uhr starten die Musiker bei den Hütten rund um den See – im Bild die Lechhütte – mit ihren Darbietungen (nur bei Schönwetter).