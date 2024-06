Rückschlag für das umstrittene Siedlungsprojekt in Scharnstein

Der Konflikt um die geplante Errichtung einer Siedlung im Scharnsteiner Ortsteil „In der Lahn“ geht in die nächste Runde. Zur Erinnerung: Das Unternehmen K. u. F. Drack GmbH & Co KG will eine Siedlung mit 13 Einfamilienhäusern errichten. Die Umwidmung des Grünlandes in Bauland im Jahr 2021 war höchst umstritten, weil sie Scharnsteins Zersiedelung fortsetzen würde. Auch die Zufahrtsstraße wurde von Kritikern als zu eng erachtet.