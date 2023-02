Rückgang der Bevölkerung kostet Obertraun Geld

Dieser Abgang kann aber mit ersparten Rücklagen ausgeglichen werden. Dies sieht der Haushaltsplan für 2023 vor, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen wurde.

Weil die Bevölkerungszahl von 747 auf 730 sank, sinken die Einnahmen aus den Bundesertragsanteilen und dem Strukturfonds des Landes. Die Gemeindeverantwortlichen gehen aber davon aus, dass zuletzt begonnene Projekte wie die Parkplatzbewirtschaftung oder der Wohnmobil-Stellplatz die Einnahmen spürbar erhöhen werden. Auch bei den Tourismus- und Kommunalsteuereinnahmen hoffen sie, dass sich die Zahlen wieder auf dem Niveau vor der Pandemie einpendeln.

Die Gemeinde Obertraun investiert heuer unter anderem in ein barrierefreies Amtsgebäude, in die Sanierung der Seebühne und in die Teilerneuerung der Steganlage im Strandbad.

