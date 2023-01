Rückblick auf Infrastrukturjahr im Salzkammergut

Eine positive Bilanz zieht Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP) in Sachen Ausbau, Umbau und Renovierung von Bahnhöfen und Haltestellen an diversen Zugstrecken im Salzkammergut. Speziell in unserer Region seien im Infrastrukturjahr 2022 trotz schwieriger Rahmenbedingungen, wie Ukraine-Krieg oder der größten Inflation seit vielen Jahrzehnten, etliche Vorhaben realisiert und vorangetrieben worden, sagt Steinkellner und zählt die wichtigsten Modernisierungsprojekte auf, wie den Umbau der Haltestelle Obertraun-Koppenbrüllerhöhle, den Umbau des Bahnhofs Obertraun-Dachsteinhöhlen sowie den Umbau des Bahnhofs Traunkirchen und der Haltestelle Traunkirchen-Ort.

"Seit 2019 wird mit der oberösterreichischen Infrastrukturoffensive das bis dato größte Schieneninfrastrukturpaket der oberösterreichischen Geschichte umgesetzt", so Steinkellner. Mit diesem bis 2030 valorisierten 725 Millionen-Euro-Paket sollen alle Regional- und Nebenbahnstrecken erhalten, Bahnstrecken elektrifiziert, zahlreiche Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert sowie Eisenbahnkreuzungen nachhaltig gesichert werden.

