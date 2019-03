Ruderverein bietet Grundkurs an

GMUNDEN. Gmundner Ruderverein erleichtert den Einstieg in seinen Sport.

Gesunder Wassersport Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der Gmundner Ruderverein bietet Personen, die sich für das Rudern interessieren, auch in diesem Jahr wieder einen Ruderkurs an. Grundkenntnisse sind nicht nötig, jeder Teilnehmer muss aber schwimmen können.

Der Kurs beginnt im Mai und wird in sechs Einheiten mit je zwei Stunden durchgeführt. Die Teilnehmer lernen die Boote und ihre Handhabung kennen, aber auch das Training am Ergometer. Dazu gibt es Ausfahrten in Übungsbooten.

Jene Teilnehmer, die danach dem Verein beitreten, erhalten die Kurskosten (150 Euro) zum Mitgliedsbeitrag angerechnet. Infos unter Tel. 0664 / 601 652 223.

