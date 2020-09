Ruderer konnten im Rausch nicht mehr zurück

Die Salzburger hatten sich ein Ruderboot für eine Bootstour ausgeliehen. Dabei fiel der 42-Jährige aus dem Boot und konnte nicht mehr ins Boot zurück. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab. Zur Bergung wurde die Feuerwehr Fuschl am See verständigt. Die Florianis rückten mit dem Motorboot aus und konnten die beiden zwar leicht unterkühlt, jedoch unverletzt in der Nähe des Schlosses Fuschl bergen. Die zwei Geretteten lehnten nach der Erstversorgung jede weitere Hilfe ab.

