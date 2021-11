Rotes Kreuz benötigt Freiwillige und ruft zu Kurs auf

Das Rote Kreuz im Bezirk Gmunden sucht dringend freiwillige Mitarbeiter für den Rettungsdienst. Dazu beginnt am 15. Jänner des kommenden Jahres ein neuer Ausbildungslehrgang. Bei dieser berufsbegleitenden Ausbildung wird überwiegend in Abendeinheiten und an Samstagen das nötige theoretische Fachwissen vermittelt. Interessenten für diesen Kurs können sich an der nächsten Rotkreuz-Ortsstelle im Bezirk Gmunden melden. "Situationen wie in den vergangenen Monaten führen den Rettungs- und Krankentransportdienst immer mehr an seine Grenzen", sagt Wolfgang Kollersberger, von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Gmundner Bezirksbüro des Roten Kreuzes. Neben materiellem Mehraufwand bedeute dies auch einen stark erhöhten Personalbedarf. "Um den generell steigenden Anforderungen speziell in der Nacht und an den Wochenenden gerecht zu werden, ist das Rote Kreuz auf der Suche nach neuen freiwilligen Rettungssanitätern", so Kollersberger. "Gesetzliche Voraussetzung für den Beginn der Ausbildung ist das vollendete 17. Lebensjahr sowie ein einwandfreier Leumund und die körperliche sowie geistige Eignung."

Nähere Infos im Internet unter www.roteskreuz.at