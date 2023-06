Roithamer Schiedsrichterlegende nimmt Abschied von der Landesliga

Die Partie SV Gmundner Milch gegen ATSV Sattledt (0:0) am Wochenende war sein letztes Landesligaspiel. Referee Karl Waldl will ab Herbst nur noch in der Bezirksliga pfeifen, kündigte der 61-Jährige an. Der Unparteiische aus Roitham ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im OÖ Fußballunterhaus. Seit 1988 hat er bis hinauf zur Regionalliga Woche für Woche die Einhaltung der Regeln auf dem Rasen gesorgt. Mehr als 1000 Fußballspiele leitete er in seiner langen Schiedsrichterkarriere. Über Jahre