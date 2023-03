"Rodungsbescheid rechtswidrig"

Eine von den Grünen in Auftrag gegebene Rechtsstudie ortet Mängel im Rodungsbescheid für das umstrittene Asamer-Betriebsansiedelungsgebiet in Ohlsdorf. Im Bescheid der Bezirksbehörde Gmunden würden wesentliche Grundlagen fehlen, die eine Interessensabwägung Arbeitsplätze versus Walderhaltung ermöglicht hätten, erklärt Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne). "Der Bescheid ist deshalb rechtswidrig", so Kaineder. Laut der Studie hätte zudem eine Naturschutzprüfung durchgeführt werden müssen. Da gegen den Rodungsbescheid innerhalb von vier Wochen keine Beschwerde erhoben wurde, gilt er aber ohnehin.

Bezirkshauptmann Alois Lanz verweist hingegen auf die generelle Waldentwicklung: "In Österreich gibt es jährlich 4000 Hektar Waldzuwachs, und für die Rodung gab es außerdem eine Ersatzaufforstung im Ausmaß von 28 Hektar."

